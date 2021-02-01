До п’яти років позбавлення волі загрожує зловмиснику, який напав на поліцейських у Львові

Тілесних ушкоджень правоохоронцям завдав чоловік, причетний до вчинення домашнього насильства.

31 січня близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство, що відбувається у квартирі одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького у Львові. За вказаною адресою негайно виїхали мобільна група реагування на факти вчинення домашнього насильства, дільничний офіцер відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції та екіпаж Управління патрульної поліції Львівської області.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили особу правопорушника – ним виявився 27-річний львів’янин. Під час встановлення обставин події чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався, не реагував на зауваження правоохоронців, чинив опір та наніс правоохоронцям тілесні ушкодження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Окрім того, поліцейські притягнули зловмисника до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Проводиться досудове розслідування.

Поліція Львівської Області