До п’яти років позбавлення волі засуджено експоліцейського, який скоїв ДТП на пішохідному переході

Вінницький міський суд підтримав обґрунтовану доводами позицію прокурора обласної прокуратури та визнав винуватим експоліцейського у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).

Прокурором, попри категоричне невизнання обвинуваченим вини, переконливо доведено, що колишній правоохоронець вночі у серпні 2015 року, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, перевищуючи максимальну швидкість руху в населеному пункті, маючи технічну можливість запобігти наїзду на пішохода та уникнути зіткнення, не дотримався безпечного інтервалу на нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд на 19-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину дороги.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів підсудного визнано винним у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки та взято під варту в залі суду.

Окрім призначеного основного та додаткового покарання на засудженого судом покладено обов’язок виплатити потерпілій 200 тис. грн моральної шкоди.

Примітка: рішення суду законної сили на даний час не набрало.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури