До позбавлення волі засуджено прихильницю «русского міра» з Вінницького району

В заборонених та заблокованих в Україні соціальних мережах жінка виправдовувала агресію росії проти нашої країни та прославляла їх військовослужбовців.

Під час досудового розслідування працівники Відділення поліції № 5 Вінницького районного управління поліції встановили, що 70-річна жителька смт Вороновиця, за допомогою спеціального програмного забезпечення активно користувалась російською соціальною мережею.

Там вона систематично розміщувала дописи й інформацію в підтримку військових дій з боку рф на території Україні та політичного керівництва країни агресора.

На підставі зібраних поліцією, доказів суд визнав жінку винуватою в інкримінованому їй злочині – ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд першої інстанції засудив її до 2-х років позбавлення волі без конфіскації майна. Після розгляду апеляційної скарги на рішення суду, Вінницький апеляційний суд змінив її термін ув’язнення з двох до одного року.

Відділ комунікації поліції Вінницької області