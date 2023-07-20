До позбавлення волі засуджено прихильницю «русского міра» з Вінницького району
В заборонених та заблокованих в Україні соціальних мережах жінка виправдовувала агресію росії проти нашої країни та прославляла їх військовослужбовців.
Під час досудового розслідування працівники Відділення поліції № 5 Вінницького районного управління поліції встановили, що 70-річна жителька смт Вороновиця, за допомогою спеціального програмного забезпечення активно користувалась російською соціальною мережею.
Там вона систематично розміщувала дописи й інформацію в підтримку військових дій з боку рф на території Україні та політичного керівництва країни агресора.
На підставі зібраних поліцією, доказів суд визнав жінку винуватою в інкримінованому їй злочині – ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
Суд першої інстанції засудив її до 2-х років позбавлення волі без конфіскації майна. Після розгляду апеляційної скарги на рішення суду, Вінницький апеляційний суд змінив її термін ув’язнення з двох до одного року.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet