До розстрілу автомобіля одного з керівників Укрзалізниці може бути причетний головний охоронець компанії

13 липня невідомі обстріляли автомобіль одного з новопризначених керівників філії «Центр сервісного забезпечення».

“Указаний співробітник компанії виявив пошкодження капота та лобового скла своєї автівки, за характером схожі на пошкодження від куль. Про вказаний інцидент було повідомлено Національну поліцію та складено протокол”, – йдеться в повідомленні.

У компанії припускають, що такі дії можуть бути пов’язані з діяльністю посадовця, адже він зокрема сприяв скасуванню низки сумнівних тендерів. Зокрема, на закупівлю форменного одягу та взуття для воєнізованої охорони Укрзалізниці.

Згідно з поінформованими джерелами, в самій компанії та правоохоронних органах до розстрілу автомобіля може бути причетний начальник Головного управління воєнізованої охорони Володимир Паращук. Саме він був замовником проведення скандальної закупівлі одягу та взуття на суму більше 50 млн. та лобіював визначення переможцем в даних закупівлях компаній, які запропонували постачати одяг та взуття з шаленими переплатами.

В нашому розпорядженні є лист начальника головного управління воєнізованої охорони Укрзалізниці Паращука до в.о. голови правління Івана Юрика. В своєму зверненні Паращук обурюється діями тендерного комітету, який скасував скандальні закупівлі з переплатами в понад 100%, та лобіює підписання договорів саме з компаніями ТОВ НВП «Альтерна» та ТОВ «Валтекс».

Закупівлю проводила Філія «Центр сервісного забезпечення» АТ Укрзалізниця, яку очолювала на той момент Анна Бандурко. В наших журналістських розслідуваннях ми неодноразово писали, що Бандурко підтасовує результати тендерів для певних компаній, вибираючи найдорожчі пропозиції. Так, зокрема у травні 2020 року було проведено 5 тендерів на закупівлю літніх берців філією Центр сервісного виробництва АТ Укрзалізниця (UA-2020-04-17-003351-c; UA2020-04-17-010537-b; UA-2020-04-17-006107-a; UA-2020-04-17-003290-c; UA2020-04-17-005973-a). У всіх випадках перемогу отримала ТОВ «Валтекс», яку в своєму листі лобіює Паращук. Цікаво, що Укрзалізниця відхилила набагато дешевші цінові пропозиції, а вибрала одну з найдорожчих – ТОВ «Валтекс». Переплата АТ Укрзалізниця в даних закупівлях складає 7,5 мільйона гривень.

Саме після відсторонення директора філія Центр сервісного забезпечення АТ Укрзалізниця Анни Бандурко, дані тендери було скасовано. Після цього був написаний лист Паращука до голови УЗ Юрика з вимогою все ж таки підписати договори зі скандальними компаніями. А вже після того як всі терміни сплили, закупівлю було відмінено. Після цього, у новопризначеного керівника філії Центр сервісного забезпечення, який скасував скандальні закупівлі був обстріляний автомобіль. Можемо припустити, що такі дії є не випадковими. Здійснюється тиск на працівників тендерного комітету та новопризначеного керівника філії.

За нашою інформацією, після такого зухвалого вчинку, всередині Укрзалізниці обговорюється можливе звільнення Паращука з посади начальника воєнізованої охорони компанії. Ми в свою чергу буде прискіпливо слідкувати за розвитком ситуації.

Хто такий Паращук Володимир?

Паращук Володимир Анатолійович, начальник управління ВОХР АТ Укрзалізниця з 2016 року. До того часу він був, а також і являється в даний час засновником та власником приватної охоронної структури S.K.O.R.P (Скорп) яка 29.11.2016 році перереєстрована на підставну особу з близького кола друзів. З того часу дана структура поширюється по всій Україні за державні кошти і податки народу, які успішно “розпиляються” на Укрзалізниці через крадіжки та різні схеми.

На початку 2016- го року заступником Міністра інфраструктури став Юрій Лавренюк. Він оперативно інтегрував в структуру УЗ свою людину. Володимир Паращук очолив воєнізовану охорону УЗ (ВОХР). Саме тут в структурі злочинного бізнесу з’являється колишній нардеп-регіонал Вілен Шатворян. У всіх областях України в структуру ВОХР включалися бандитські угруповання. Це відбувалося за особистою командою Паращука. Людей з кримінального світу приводив Вілен Шатворян, який в цій сфері має сильні зв’язки. Він же відповідав за збут викраденого і розподіл грошей між учасниками бандитського угруповання.

Паращук має власну охоронну фірму, яка у 2016 займалась простим рейдерством та всім за що платять. На даний час ця охоронна структура вже має декілька компаній які зареєстровані на друзів Паращука і функціонують в багатьох містах України. Використовуючи автотранспорт, екіпіровку, зброю, технічні засоби та інші ресурси Державного Департаменту воєнізованої охорони Укрзалізниці.

Ситуація яка склалась довкола закупівель Укрзалізниці є кричущою. Працівники компанії які хочуть боротися зі схемами потрапляють під тиск криміналітету, в той час коли правоохоронні органи бездіють. Ми будемо продовжувати здійснювати моніторинг закупівель «Укрзалізниці» та слідкувати за кадровими перестановками. Корупціонерів потрібно притягувати до відповідальності та звільняти з посад. // Діло