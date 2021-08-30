До семи з половиною років засуджено 25-річного жителя Гнівані, який до смерті побив дідуся

Прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури в суді доведено винуватість 25-річного жителя м.Гнівані у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

У суді прокурором доведено, що у листопаді 2020 року обвинувачений за місцем свого проживання в м. Гнівані в стані алкогольного сп’яніння спричинив сварку зі своїм 71-річним дідусем. У розпал конфлікту молодик побив літнього чоловіка, нанісши йому удари кулаками по голові, обличчю та в груди.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень дідусь згодом помер.

За результатами розгляду обвинувального акта та наданих прокурором доказів Жмеринським міськрайонним судом ухвалено обвинувальний вирок, яким обвинуваченого засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури