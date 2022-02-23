До суду скеровано обвинувальний акт у справі про залишення в небезпеці 7-річного хлопчика

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури завершено досудове розслідування у резонансному кримінальному провадженні та до Соснівського районного суду м. Черкаси скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів м. Черкаси за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135 КК України).

За даними слідства, подружжя – 51-річна дружина та 53-річний чоловік, з якими проживав 7-річний хлопчик, за обставин явної потреби дитини у кваліфікованій медичній допомозі та знаходження в небезпечному для життя стані, упродовж декількох днів проявили байдужість та не вжили необхідних і можливих заходів для збереження життя малолітнього, внаслідок чого 24.08.2021 його госпіталізовано до черкаської лікарні, де згодом дитина померла.

На цей час обвинувачені перебувають під вартою. Водночас, прокурором підготовлено клопотання про продовження їм строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які підлягають розгляду в підготовчому судовому засіданні, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Варто зазначити, що незважаючи на відсутність бажання у підозрюваних сприяти розкриттю кримінального правопорушення, cтороною обвинувачення зібрано належні докази причетності цих осіб до залишення дитини в небезпеці. Так, у вказаному кримінальному провадженні слідчими Нацполіції та прокурорами виконано значний обсяг слідчих дій, зокрема допитано близько 100 свідків, забезпечено проведення та отримання висновків майже 20 експертиз, досліджено речові докази, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що мають істотне значення для з’ясування та детального відтворення обставин події, ретельно проаналізовано отримані за результатами слідчих дій відомості.

Також напередодні марними виявилися спроби підозрюваної особи штучно, під надуманими та безпідставними приводами умисно затягнути процес і виконання процесуальних дій, адже прокуратура звернулася до суду з відповідним клопотанням про встановлення їй в судовому порядку строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури