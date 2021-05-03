До трьох років позбавлення волі загрожує чоловіку, який погрожував поліцейським зброєю

2 квітня, близько 18-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Скибин на Київщині, місцевий житель наніс тілесні ушкодження односельчанину. На місце події прибув наряд реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції.

Під час спілкування з потерпілим та з’ясування всіх обставин події, до працівників поліції підійшов 49-річний місцевий житель з рушницею. Чоловік направив зброю в бік поліцейських та погрожував фізичною розправою.

Працівники поліції затримали 49-річного зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці події поліцейські вилучили у якості речового доказу рушницю та направили на проведення відповідних експертиз.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили затриманому про підозру за ч.1 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває. Запобіжний захід зловмиснику обере суд.

Відділ комунікації поліції Київської області