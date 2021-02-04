До трьох років позбавлення волі засуджено чоловіка, який звернувся за злочинним впливом до кримінального «авторитета»

Засуджений – 65-річний мешканець Сум. У липні минулого року для захисту власних корисливих інтересів він звернувся до місцевого кримінального «авторитета».

Протиправну діяльність викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області. У жовтні минулого року досудове розслідування було завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Засуджений усвідомлював, що звертався по допомогу до кримінального «авторитета», який має суттєвий вплив у кримінальному середовищі, координує протиправну діяльність зловмисників у регіоні та розподіляє отримані злочинним шляхом кошти.

На виконання «замовлення» «авторитет» вимагав повернення неіснуючого боргу від мешканки Сум. При цьому представлявся від імені засудженого та погрожував фізичною розправою у разі невиконання визначених ним умов.

У четвер, 4 лютого, Ковпаківський районний суд м. Суми ухвалив відносно 65-річного сумчанина обвинувальний вирок у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-3 Кримінального кодексу України (звернення за застосуванням злочинного впливу).

Чоловіку призначене покарання у вигляді позбавлення волі на три роки без конфіскації майна. Зважаючи на те, що засуджений повністю визнав власну провину, раніше не судимий та досяг пенсійного віку, чоловіка звільнено від відбування покарання з одним роком випробувального строку на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: ст. 255-3 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за звернення за злочинним впливом, набула чинності в червні минулого року після ухвалення відповідних змін парламентом.

Досудове розслідування щодо дій кримінального «авторитета» триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України