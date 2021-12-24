До трьох з половиною років позбавлення волі на Київщині засуджено «чорного лісоруба»

За публічного обвинувачення Бучанської окружної прокуратури чоловіка визнано винним у незаконній порубці дерев, вчиненій потворно (ч. 2 ст. 246 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Встановлено, що у вересні 2021 року мешканець Бучанського району приїхав на територію ДП «Клавдієвське лісове господарство». За допомогою ланцюгової пилки він незаконно зрубав дерева породи «сосна».

Цей громадянин неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Так за два дні до скоєння вказаного злочину, вироком суду його визнано винним у незаконній порубці дерев та засуджено до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

Київська обласна прокуратура