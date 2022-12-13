До трьох з половиною років тюрми засуджено водія мікроавтобуса, який вчинив смертельну ДТП

Чернівецька обласна прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно громадянина, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ст. 286-1 КК України).

Чоловіка засуджено до 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами строком на 8 років.

Доведено, що 02 серпня цього року у селі П’ядиківці Чернівецького району, 29-річний водій мікроавтобуса «Renault Trafic», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись зі швидкістю 124 км/год, порушив правила безпеки дорожнього руху та допустив зіткнення з автомобілем «Fiat Panda», водій якого загинув на місці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП У Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура