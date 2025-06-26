До відповідальності притягнули 49-річного(!) «екстремала», який катався між вагонами столичного метро
Днями, під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили публікацію, на якій чоловік їхав між вагонами поїзду червоної гілки столичного метрополітену.
Правоохоронці встановили особу “зачепера” – ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Чоловік пояснив свої дії тим, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прагнув відчути екстрим у такий небезпечний спосіб.
Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.
Відповідно до санкції статті йому загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15-ти діб.
Поліція в черговий раз закликає: зачепінг- не гра, а смертельна небезпека! Такі “розваги” можуть призвести до серйозних травм чи навіть летальних наслідків.
Відділ комунікації полії КиєваTweet