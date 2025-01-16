До відповідальності притягнули батьків неповнолітніх, які влаштували вибух у Дніпровському районі столиці

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Днями до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на паркінгу було чутно вибух. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. На місці події правоохоронці виявили пошкоджену пластикову пляшку із залишками речовини, яка ймовірно і спричинила вибух.

Під час перевірки ювенальні поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетні двоє неповнолітніх мешканців столиці. 15-річні парубки заради розваги змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, яка у подальшому вибухнула. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з неповнолітніми та склали на їх батьків протоколи за ст. 184 кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Поліція Києва наголошує, що вибухові пакети – не іграшки! Через такі забави ушкодження можуть отримати не тільки «жартівники», а й інші громадяни, тож правоохоронці закликають містян проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми та слідкувати за їх дозвіллям.

Відділ комунікації поліції Києва