До відповідальності притягнуть батьків 10-річної дівчинки з Подільщини, яка «замінувала» школу

За невдалий жарт дитини відповідальність понесуть дорослі.

15 липня на спецлінію «101» надійшло повідомлення від дівчинки, яка не представившись повідомила про замінування однієї з шкіл.

Про повідомлення надзвичайники сповістили поліцейських, які провели перевірку території навчального закладу та жодних небезпечних речовин чи вибухових пристроїв не виявили.

В подальшому правоохоронці зʼясували, що з телефону батька на спецлінію телефонувала його 10-річна донька, учениця 5-го класу одного з ліцеїв, що на Подільщині.

Шкодниця пояснила, що вона разом з сестричками переглядала один з сучасних телесеріалів про школу, що і наштовхнуло малих взяти без дозволу телефон батька та здійснити неправдивий виклик про замінування.

Сім’я, в якій окрім 10-річної виховується ще двоє неповнолітніх дівчат, раніше у поле зору правоохоронців не потрапляла. Сусіди характеризують родину як порядну і працьовиту. З батьками дітей поліцейські провели профілактичну бесіду і склали відносно одного з них протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд може застосувати стягнення у вигляді попередження або штрафу від 850 до 1700 гривень.

Також ювенальні поліцейські пояснили маленькій жартівниці, до чого міг призвести її необдуманий вчинок, і попросили більше не повторювати подібних витівок.

Дуже просимо батьків пояснювати дітям про наслідки їх жартів. У період літніх канікул у дітей вдосталь вільного часу, намагайтеся проконтролювати чим вони в цей час займаються. Будуйте з ними довірливі та рівноправні стосунки.

Нагадаємо, що за загальним правилом особа підлягає притягненню до адміністративної та кримінальної відповідальності по досягненню нею 16 річного віку. За деякі види злочинів така відповідальність може наставати з 14 років.

Відділ комунікації поліції Одещини