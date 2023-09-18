Добровільно обійняв керівну посаду в інформаційному центрі так званого «мвд лнр» – повідомлено про підозру колаборанту

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру громадянину України за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 48-річний мешканець Луганської обл., після початку повномасштабного вторгнення зс рф в Україну підтримав дії окупантів та надав згоду на зайняття посади у незаконному правоохоронному органі т.зв. «лнр».

Чоловік обійняв так звану посаду заступника начальника інформаційного центру у незаконно створеному правоохоронному органі «мвд лнр».

За час перебування на вказаній посаді колаборант налагодив взаємодію з окремими засобами масової інформації та використовував їх для висвітлення діяльності окупаційної адміністрації. Брав участь у пропагандистських акціях на її підтримку, зокрема через мережу Інтернет, з метою формування думки серед населення і світової спільноти як про законність власних дій, так і про легітимність створення та діяльності вказаних організацій.

Наразі підозрюваний продовжує обіймати вказану посаду у незаконному правоохоронному органі.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ДВБ НП України.

Київська міська прокуратура