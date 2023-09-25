Добровільно зайняла керівну посаду у так званому «міністерстві юстиції днр» – мешканку Маріуполя судитимуть за колабораціонизм

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно громадянки України за обвинуваченням у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 35-річна уродженка Донецької області після окупації міста Маріуполь погодилась на співпрацю з окупаційною адміністрацією та обійняла керівну посаду у незаконно створеному органі влади на окупованій території. Жінка зайняла посаду начальника «відділу реєстрації актів цивільного стану Маріупольського міського управління юстиції днр».

За час перебування на вказаній посаді «чиновниця» налагодила взаємодію з окремими медіа та використовувала їх для висвітлення діяльності окупаційної адміністрації.

Також вона брала участь у пропагандистських акціях на підтримку дій окупаційної влади з метою формування думки серед населення і світової спільноти про начебто законність власних дій та легітимність створення та діяльності вказаних організацій.

Обвинувальний акт направлено до Голосіївського районного суду міста Києва.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Київська міська прокуратура