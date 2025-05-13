Догляд за «хворою» дружиною чи «третя дитина» за $12 тис. – повідомлено про підозру організатору схеми та ухилянту

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 40-річному киянину в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) та 28-річному мешканцю Києва, який скористався цими послугами (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що організатор пропонував чоловікам кілька схем задля безперешкодного виїзду за кордон. Так, за винагороду підшуковували матір-одиначку, яка погоджувалась записати чоловіка батьком своєї дитини. Маючи вже двох своїх дітей, чоловік отримував відстрочку від мобілізації та право безперешкодно виїжджати за кордон. Вартість такої послуги становила 12 тис. доларів США.

Ще одним варіантом було оформлення документів про здійснення чоловіком постійного нагляду за близьким родичем. Саме цією схемою скористався підозрюваний киянин, який оформив через приватні медичні заклади довідки начебто його дружина тяжко хвора та потребує постійного догляду.

Організатора схеми затримали одразу після одержання ним 7,5 тис. доларів США за допомогу у внесенні до реєстрів через службових осіб одного з ДРАЦС Києва інформації про наявність у військовозобов’язаного третьої дитини.

Пресслужба Київської міської прокуратури