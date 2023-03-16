Донька ексартдиректора харківського телеканалу, який вже за ґратами зверталась до російських міністерств, щоб підтримати «бойових дух» окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 33-річній жінці за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що колишній художник-постановник одного з харківських телеканалів виготовляв у себе вдома листівки із зображенням символіки латинської літери «Z» та російського прапора. Виготовлені макети листівок він надсилав своїй доньці, яка проживає у Москві.

За даними слідства, його донька зверталась до російського політичного керівництва та пропонувала «творіння» свого батька для розповсюдження серед російських військ. Так, колаборантка звернулась до Президента РФ, Міністерства оборони РФ з пропозицією щодо використання та розповсюдження листівок її батька серед особового складу ЗС РФ та незаконних збройних формувань «ЛНР», «ДНР», аби підтримати їх «бойовий дух».

Наприкінці травня минулого року вона отримала згоду від Міністерства оборони РФ на використання на безоплатній основі вказаних листівок в рамках «информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом Вооруженных Сил РФ».

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваної у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Довідково: наприкінці грудня 2022 року за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 61-річного харків’янина за фактом здійснення за попередньою змовою групою осіб інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України), та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура