«Допомагала відкрити бізнес»: у Тернополі шахрайка обманула 20 людей і втекла за кордон

У Тернопільській області жінка, пропонуючи відкрити бізнес, виманила у потенційних бізнес-партнерів 2 млн грн.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Жінка обманула 20 людей. Вона пропонувала їм вкладатись у бізнес, а саме — доставку техніки з США, виготовлення запрошення на візи та ін.

Шахрайка водила потерпілих по ресторанах та обіцяла вирішити усі їхні проблеми. Проте взявши гроші, вона втекла.

Наразі шахрайка втекла за кордон, проте поліція розслідує справу. за вчинене їй загрожує до 12 років тюрми. Триває слідство. // Тернопольські події