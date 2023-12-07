Допомагав окупантам обживатися в Лиманському районі – «гауляйтеру» Торського заочно повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року, коли військові підрозділи рф захопили населені пункти Лиманської міської територіальної громади, мешканець с. Торського вирішив налагодити співпрацю з окупантами. Він добровільно обійняв посаду так званого голови адміністрації села та почав прислужувати кремлівським маріонеткам.

Новоспечений гауляйтер розпоряджався місцевим «бюджетом» і комунальним майном, керував роботою об’єктів торгівлі. Також «голова» вирішував питання щодо розселення російських військових, зокрема, по домівках односельців, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Він забезпечував окупантів харчами та надавав іншу побутову допомогу.

Свою бурхливу діяльність на користь окупаційної влади підозрюваний імітував під час пафосних виступів на проросійських медіаплатформах. Поміж іншого заявляв про нібито цілеспрямовані удари Збройних Сил України по церковних спорудах Торського та сусідніх сіл.

Після того, як у вересні 2022 року українські захисники повернули на Лиманщину український прапор, так званий сільський голова зник разом зі своїми «роботодавцями». Наразі він перебуває у розшуку.

Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Максимальне покарання – 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури