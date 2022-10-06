Допомагав окупантам шукати проукраїнських громадських активістів – підозрюється псевдоголова села на Херсонщині

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Бериславського району у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, в тимчасово окупованому селі на Херсонщини підозрюваний добровільно погодився на співпрацю з представниками РФ. У березні 2022 року він був проголошений так званим «головою села».

На псевдопосаді чоловік активно допомагав представникам країни-агресора, організовував агітаційні заходи та зустрічі з місцевими жителями, налагодив поширення серед населення пропагандистської газети окупантів. Сприяв російським окупаційним військам у пошуку проукраїнських громадських активістів, а також представників бізнесу з метою їх пограбування.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора