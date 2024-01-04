«Допоміг» товариству уникнути сплати податків на суму понад ₴2,7 млн. – на Полтавщині судитимуть експодатківця

Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з відділів Головного управління ДПС у Полтавській області.

Чоловіку інкримінують зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також транспортування з метою збуту і збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, упродовж вересня 2022 – квітня 2023 років податківець «допоміг» місцевому товариству уникнути сплати податків на понад 2,7 млн грн.

Знаючи, що товариство здійснює виготовлення та збут алкогольних напоїв всупереч анульованої ліцензії, обвинувачений не вжив заходів для припинення незаконної діяльності.

Під час обшуків у складських приміщеннях ТОВ правоохоронці вилучили більше 75 тис. пляшок з алкогольними напоями, у тому числі з марками акцизного податку, які, за висновками експертів, не відповідали державному зразку.

Реалізація алкоголю товариством відбувалася по всій території України. Окрім цього, податківець самостійно продавав його своїм знайомим.

Наразі чоловіка звільнено з роботи.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювалося ТУ ДБР у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури