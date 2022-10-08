«Допомога знайомій» закінчилася для тернополянина втратою готівки

Правоохоронці Тернополя відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканця міста. Чоловік хотів допомогти своїй знайомій з коштами, однак став жертвою шахраїв.

Потерпілий розповів, що до нього в одній із соціальних мереж надійшло повідомлення від знайомої, яка просила про допомогу. Дівчина попрохала в краянина позичити їй грошові кошти в розмірі 13500 гривень. За псевдоверсією кошти вона пообіцяла повернути в найкоротші строки. Заявник погодився й переказав необхідну суму через термінал. Однак вже через деякий час до нього зателефонувала знайома й розповіла, що її сторінку в соціальній мережі взламали й вона немає ніякого відношення до відправленого від її імені повідомлення.

Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці радять у разі отримання такого повідомлення зателефонувати цій людині і запитати про надсилання подібного прохання. Водночас для уникнення проблем із шахраями необхідно :

не надавати особистої інформації на незнайомих сайтах, що стосується паспортних і платіжних даних, номеру телефона, логінів тощо;

не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазинах та використовувати післяплату;

не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей, зокрема, щодо швидкого заробітку або кредитів;

перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунтів знайомих людей.

встановлювати подвійну аутентифікацію на месенджерах;

в разі підозри щодо зламу сторінки – припиняти всі сесії месенджера на всіх пристроях через налаштування.

Якщо ви все-таки потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області