Допомогла окупантам перевезти до Криму 1000 українських дітей – у колабораціонізмі підозрюється підприємиця з півострова

Прокуратура автономії повідомила про підозру підприємиці, яка уклала з державою-окупантом договір щодо перевезення на територію Криму 1000 дітей.

Їй інкриміновано колабораційу діяльність (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після окупації півострова підозрювана зареєструвала ТОВ «Туристична агенція «АТЛАС»» відповідно до законодавства РФ.

У 2022 році вона уклала контракт з незаконно створеним «Кримським федеральним університетом ім. Вернадського».

За умовами договору компанія підозрюваної надала послуги з перевезення неповнолітніх з території тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей до Криму та назад для 1000 дітей і 64 супровідників. За «роботу» вона отримала з держбюджету РФ понад 15 млн рублів.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в АР Крим.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора