Допомогла заволодіти $20 млн. української нафтопереробної компанії – підозрюють заступника керівника Департаменту банку

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру заступнику керівника Департаменту комерційного банку у пособництві привласнення та розтрати чужого майна (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрювана приховала сліди злочину, пов’язаного із заволодінням коштами нафтопереробної компанії, яка наразі належить державі та є однією з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні.

Встановлено, що учасники організованої групи на чолі з членом наглядової ради нафтопереробної компанії у перший день повномасштабного вторгнення зс рф на територію України на підставі підроблених контракту на постачання сирої нафти та рахунків на проведення оплати незаконно перерахували з рахунку підприємства на рахунок іноземної компанії, яка належить цьому ж члену наглядової ради, 20 мільйонів доларів США.

У свою чергу підозрювана – посадовиця банку приховала сліди злочину. Вона внесла недостовірні відомості до копії підробленого контракту про нібито отримання цього контракту банком завчасно.

Крім цього, вона знищила справжній контракт на постачання сирої нафти та рахунків на проведення оплати до нього.

Наразі досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення інших співучасників злочину.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора