Дорога з України до Польщі через ліс за $6500 – у Києві судитимуть чоловіка та жінку, які сприяли ухилянтам від мобілізації

Організували незаконний трансфер для призовників уродженці Волині, 25-річний чоловік та 35-річна жінка. Їм загрожує до 9-ти років ув’язнення

Нагадаємо, схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України викрили слідчі главку поліції Києва спільно із працівниками СБУ та офісом Генерального прокурора України літом минулого року.

Тоді, правоохоронці викрили організатора незаконної схеми – мешканця Волинської області 1999 року народження та його спільницю – «землячку», 1989 року народження, яка наразі проживає у Київській області.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 25-річний фігурант організовував для інших чоловіків, які мали намір ухилитися від мобілізації, трансфер через кордон в обхід пунктів пропуску, а з пошуком «клієнтів» йому допомагала його 35-річна знайома. Зокрема, вони брали з «клієнтів» по 6 500 доларів та за цю суму довозили їх до кордону з республікою Польща в обхід пунктів пропусків, звідки ті були повинні перейти через ліс та опинитися за межами України.

Тоді, слідчі оголосили чоловіку та жінці про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. На час слідства вони перебували під вартою.

Наразі обвинувальні акти відносно обох підозрюваних слідчі скерували на вирішення до суду. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва