Доцента кафедри столичного вишу судитимуть за розпусні дії щодо малолітньої дівчинки

Ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 54-річного чоловіка за фактом вчинення розпусних дій відносно 12-річної дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).



Згідно із матеріалами слідства, чоловік познайомився із 12-річною онукою своєї знайомої під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі.

Отримавши мобільний номер телефону дівчинки, чоловік розпочав із нею листування в месенджері «Viber».

Шляхом переконань та обіцянок, чоловік неодноразово умисно застосовував в листуванні дії сексуального характеру, які полягали у пересиланні малолітній фото та відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото та відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті.

Чоловік неодноразово наголошував малолітній дівчинці про те, що їх спілкування є секретним, про яке не повинні знати дорослі, оскільки вони одразу її покарають та позбавлять телефону, доступу до інтернету та почнуть її обмежувати у всьому.

Невдовзі 12-річна дівчинка розповіла про все матері, яка одразу звернулася до правоохоронців. У ході слідства вдалося вчасно провести необхідні слідчі дії та підтвердити слова малолітньої потерпілої.

Як стало відомо, до злочину причетний доцент кафедри одного з державних ВНЗ міста Києва. Згідно висновку судової психолого-психіатричної експертизи чоловік під час вчинення злочину міг усвідомлювати свої дії та ними керувати.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Враховуючи викладене, відділ захисту інтересів дітей та протидії насильству Київської міської прокуратури звертає увагу батьків на необхідності забезпечення інформаційної безпеки дітей. Також варто проводити бесіди з дітьми про те, що у разі виникнення будь-яких незрозумілих або загрозливих ситуацій варто негайно повідомляти про це своїх батьків або опікунів.

Основні правила безпечного спілкування в інтернеті, про які варто сказати дітям

• Не давайте незнайомим особам паролів від своїх акаунтів та будь-яку особисту інформацію .

• Не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам.

• Повідомляйте про ситуації в інтернеті, які вас непокоять (погрози, файли сумнівного змісту, пропозиції).

• Відмовляйтесь від зустрічей з випадковими людьми, з якими познайомились в онлайн

• Не діліться своїми фото з незнайомцями.

• Не повідомляйте інформацію про банківські картки (пароль, номер картки, термін дії та таємний код).

• Не викладайте фото квитків, на яких видно штрих-код чи QR-код..

• Встановлюючи нові програми, контролюйте, щоб на ПК не додались небажані додатки

• Не переглядайте інформацію за невідомими посиланнями (друзі, які ними діляться можуть не підозрювати про загрозу).

• Не відкривайте листи-спам, вони можуть містити віруси.