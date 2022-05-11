Довічне позбавлення волі отримав прикарпатець за вбивство та зґвалтування 9-річної дівчинки

Івано-Франківська обласна прокуратура відстояла позицію в апеляційному суді у кримінальному провадженні стосовно жителя Косівського району, який намагався зґвалтувати та жорстоко вбив 9-річну дівчинку (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 152, п. п. 2, 4, 10 ч. 2 ст. 115 КК України).



Ухвалою Івано-Франківського апеляційного суду від 10.05.2022 року обвинуваченому відмовлено у задоволенні апеляційної скарги та підтверджено законність вироку, яким йому призначено довічне позбавлення волі.



Нагадаємо, жорстоке вбивство дівчинки трапилось у червні 2015 року в селі Рожнів Косівського району. Місцевий житель, перебуваючи на ринку, побачив малолітню дівчинку та вирішив вступити з нею у статевий зв’язок. Він схопив дитину за шию та, закривши їй рот, затягнув у чагарники, а відтак, почувши відмову дитини, задушив її. Після цього наглумився над нею та за допомогою уламка шиферу і горловини розбитої пляшки наносив цілий ряд ударів.

Щоб приховати злочин вбивця прикрив тіло дитини гілками та травою, а сам покинув місце події.

В ході судового розгляду прокурори надали беззаперечні докази та довели вину обвинуваченого.

Суд присяжних Коломийського міськрайонного суду погодився із позицією прокурорів та виніс вбивці найсуворіший вирок.

Івано-Франківська обласна прокуратура