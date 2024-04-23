Довічне позбавлення волі отримав нацгвардієць, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі Південмаш у Дніпрі

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ухвалено вирок солдату-строковику Нацгвардії України.

Суд визнав його винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 406, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 КК України).

Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» у Дніпрі.

Уночі він викрав зброю із зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Після скоєного стрілок втік з місця несення служби, з собою забрав зброю.

Невдовзі його затримали працівники правоохоронних органів.

У суді засуджений свою провину визнав повністю.

На вирок суду він очікував під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Офіс Генпрокурора