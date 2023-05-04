Довічне позбавлення волі отримав житель Чернігівського району за вбивство жінки та розбій

За публічного обвинувачення прокурорів Козелецької окружної прокуратури Козелецьким районним судом визнано винним мешканця одного з населених пунктів Чернігівського району у скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів та розбою, поєднаному з завданням тяжких тілесних ушкоджень (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України). Вироком суду його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході судового провадження прокурором доведено, що у грудні 2021 року чоловік прийшов до знайомої для отримання грошей в борг.

Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік наніс потерпілій численні удари сокирою в область голови та заволодів належним їй майном. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події.

Досудове розслідування здійснювалося Чернігівським РВП ГУНП в Чернігівській області.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Чернігівська обласна прокуратура

За інформацією Козелецької окружної прокуратури