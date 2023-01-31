Довічне позбавлення волі загрожує податківиці з Куп’янська, яка примушувала підприємців віддавати окупантам гроші

Працівники ДБР завершили розслідування щодо головного державного інспектора Куп’янського відділу Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, яка під час тимчасової окупації міста добровільно перейшла на бік ворога.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У березні 2022 року жінка пройшла «співбесіду» з представниками окупаційної влади та почала працювати в незаконній структурі, яка займалася збиранням грошей з місцевого населення на користь загарбників.

Вона відповідала за облік місцевих підприємців, яких окупанти змушували сплачувати гроші за дозволи на ведення підприємницької діяльності, і таким чином наповнювати окупаційний бюджет.

Після звільнення Куп’янська жінка втекла у місто Чугуїв, де її затримали працівники ДБР. Нині вона перебуває під вартою.

Працівниця податкової обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Раніше ДБР завершило розслідування працівниці податкової з міста Ізюм Харківської області, яка здавала окупантам місцевих патріотично налаштованих громадян.

ДБР