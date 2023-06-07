Довічне позбавлення волі загрожує зраднику з Лиману, який змушував затриманих українців збирати тіла загиблих
Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Лиману Донецької області, який виконував злочинні накази окупантів щодо затримання місцевих мешканців.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Експравоохоронець відмовився евакуюватися з Лимана та залишився у захопленому росіянами місті. Фігурант, підтримуючи «руський мір», отримав посаду у так званій «народної міліції днр».
За наказами окупаційної влади експравоохоронець брав участь у затриманні місцевих мешканців. Доставляв незаконно затриманих громадян до місць примусових робіт, змушував їх збирати тіла загиблих цивільних та військових, виконувати іншу роботу. Особисто контролював аби ніхто не втік.
Експравоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.
Державне бюро розслідувань застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним.