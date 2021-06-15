Довічне ув’язнення – 52-річного миколаївця засуджено за вбивство подружжя

15 червня Жовтневий районний суд підтримав позицію Миколаївської обласної прокуратури та засудив 52-річного жителя м. Миколаєва за вбивство подружжя – жінку та чоловіка, жителів м. Одеса, до довічного позбавлення волі (п.1 ч.2 ст.115 КК України).

Трагедія сталася 30 січня 2019 року біля Ленінського районного суду м. Миколаєва.

Засуджений та його жертви були опонентами у справі, яка розглядалась у райсуді щодо боргових зобов’язань. Суд виніс рішення на користь подружжя. Коли учасники вийшли із будівлі суду, зловмисник дістав з машини вогнепальну зброю та здійснив кілька пострілів у чоловіка та жінку. Потерпілі отримали смертельні поранені.

Суд також задовольнив цивільний позов на відшкодування шкоди потерпілій стороні загальною сумою понад 200 тис грн.

Пресслужба Миколаївської обласної прокуратури