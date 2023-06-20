Довічне ув’язнення отримав житель Чернігівщини за вбивство 1-річної доньки та замах на вбивство 2-річного сина

За послідовної позиції ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відхилив доводи сторони захисту та залишив у силі рішення Чернігівського апеляційного суду, яким до довічного позбавлення волі засуджено жителя Чернігівщини за вбивство 1-річної доньки та замах на вбивство 2-річного сина (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Ювенальні прокурори у суді всіх інстанцій довели, що у жовтні 2015 року засуджений у стані алкогольного сп’яніння у дворі свого господарства вдарив немовля головою об ґанок будинку. Від травм дитина померла.

Після цього батько намагався вбити 2-річного сина, завдавши удари руками і ногами. Це спричинило переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму у дитини. Непритомного хлопчика він залишив замерзати на дворі. На щастя, важкопораненого сина знайшла мати і медики встигли врятувати життя дитині.

Не зважаючи на те, що засуджений заперечував свою вину, подаючи касаційні скарги, ювенальні прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення особливо тяжких злочинів.

Офіс Генпрокурора