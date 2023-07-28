Довічне ув’язнення отримав житель Кіровоградщини, який з особливою жорстокістю убив свою дружину

За принципової позиції прокурорів Знам’янської окружної прокуратури Кіровоградської області до довічного позбавлення волі засуджено чоловіка за умисне вбивство з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

У суді доведено, що у листопаді 2018 року між подружжям, що проживали у селі Цибулеве Знам’янського району Кіровоградщини, виник конфлікт. Під час сварки засуджений схопив ємність з бензином, облив ним дружину та підпалив живцем.

Потерпіла, яку обійняло вогнем, вибігла з подвір’я на вулицю, де їй надали допомогу сусіди. У результаті тіло жінки зазнало більше 70% опіків, що виявилися несумісними з життям. Вона померла в лікарні за кілька днів після події.

Прокурор під час судових слухань довів умисність дій чоловіка, особливу жорстокість та цинізм злочину. Суду було надано беззаперечні докази його винуватості, які були повністю підтримані та враховані.

Проте, незважаючи на доказову базу, він не розкаявся у вчиненому, вказував на свою невинуватість у злочині та намагався перекласти всю провину на потерпілу жінку.

На вирок суду засуджений очікував під вартою.

Офіс Генпрокурора