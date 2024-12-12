Довічне ув’язнення отримав житель Київщини, який ґвалтував неповнолітню доньку

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури, суд визнав винним місцевого мешканця у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років та сексуальному насильстві (ч. 6 ст. 152, ч. 4, 6 ст. 153 КК України). Йому призначено найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що чоловік упродовж восьми років систематично вчиняв сексуальне насильство стосовно своєї неповнолітньої доньки. Він неодноразово ґвалтував її вдома, де вони проживали.

Інформацію про засудженого буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Офіс Генпрокурора