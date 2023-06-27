Довічне ув’язнення отримав житель м. Кривий Ріг, який вбив та розчленував жінку

За принципової позиції прокурорів Криворізької північної окружної прокуратури судом апеляційної інстанції залишено без змін вирок суду, яким місцевого мешканця засуджено за умисне вбивство до довічного позбавлення волі (п. 4, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року засуджений на зупинці громадського транспорту познайомився з жінкою та запросив її до домоволодіння. Під дією алкоголю наніс потерпілій понад 17 ударів кухонним ножем.

У подальшому він розчленував тіло вбитої на частини, склав у пакети і сховав до сміттєвого баку та каналізаційного колодязя на території міста Кривий Ріг.

Раніше чоловік вже був засуджений за аналогічний злочин.

Чоловік визнав свою вину частково, але прокурор у суді першої інстанції повністю довів його винуватість. У листопаді 2022 року районний суд виніс йому вирок – довічне позбавлення волі. Цей вирок сторона захисту оскаржила в апеляційному порядку.

Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури