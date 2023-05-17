Довічне ув’язнення отримав зрадник, який «наводив» російські ракети на залізничні мости та заводи на Львівщині
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ще одного російського агента, який передавав рф локації Сил оборони і стратегічних підприємств на заході України.
Агресор використовував його розвіддані для коригування повторних ракетних ударів по ключових транспортних артеріях та промислових об’єктах регіону.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні минулого року у результаті багатоетапної спецоперації на Львівщині.
За матеріалами української спецслужби, суд призначив ворожому поплічнику найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
За даними слідства, засудженим є мешканець обласного центру, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала російська спецслужба.
У поле зору ворога потрапив через свою деструктивну активність на прокремлівських Телеграм-каналах, у тому числі на «Соловьев Live» та «Кадыров 95».
Для виконання завдань агресора їхній поплічник особисто об’їжджав територію області і фіксував місця розташування військових об’єктів та критичної інфраструктури.
Крім того, російський агент відслідковував наслідки ворожих повітряних атак по регіону і відправляв відповідні «звіти» окупантам, в яких зазначав про технічний стан українських об’єктів.
Для комунікації з агресором використовував месенджери.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для розвідувально-підривної діяльності на користь рф.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.Tweet