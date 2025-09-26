Довічне ув’язнення з конфіскацією майна отримав зрадник – екскерівник Миколаївської окружної прокуратури

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду залишив без змін вирок стосовно колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, касаційну скаргу сторони захисту ‒ без задоволення.

Нагадаємо, вироком Приморського районного суду м. Одеса від 28.06.2023, залишеним без змін ухвалою Одеського апеляційного суду від 07.08.2024, екскерівника вказаної прокуратури визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначено покарання у виді довічного позбавлення волі, з конфіскацією всього майна.

У суді прокурори повністю довели вину посадовця у наданні допомоги державі-агресору з власної ініціативи у проведенні підривної діяльності проти України.

Встановлено, що засуджений, перебуваючи на посаді керівника Миколаївської окружної прокуратури, збирав та надавав представникам рф наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо оперативної ситуації в м. Миколаєві та Миколаївській області. Він передавав дані щодо діяльності органів, установ, наслідків ракетних обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури, усунення наслідків уражень, списки загиблих військовослужбовців, правоохоронців та цивільних осіб, військовополонених, паролі для проходження блок-постів тощо, чим допомагав державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Миколаївській області, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Відділ інформаційної політики та комунікацій