Довічне ув’язнення за розбійний напад та вбивство фермера отримали зловмисники на Дніпропетровщині

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури відстояли у суді апеляційної інстанції вирок суду першої інстанції у вигляді довічного позбавлення волі трьом учасникам групи.

Їх визнано винними в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої та незаконному заволодінні транспортним засобом (п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України).

Прокурори у суді довели, що у грудні 2018 року працівник виправної колонії і двоє спільників вдерлися до домоволодіння місцевого фермера. Окрім господаря, тоді у будинку перебували шість членів сім’ї, включаючи двох малолітніх дітей.

Погрожуючи насильством, зловмисники зв’язали присутніх і вимагали гроші та коштовності. Дізнавшись місцезнаходження сейфу, засуджені прострелили господарю ногу і руку.

Після заволодіння грошима, ювелірними виробами і коштовностями на понад пів мільйона гривень нападники нанесли чоловіку численні удари по тілу та смертельне ножове поранення у грудну клітину.

У подальшому засуджені намагалися покинути місце злочину на автомобілі фермера, проте під час руху кермо заблокувалося і заволодіти транспортним засобом не вдалося.

У судовому засіданні чоловіки свою вину не визнали.

Наразі вирок набрав законної сили.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава, та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури