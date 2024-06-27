Довічне ув’язнення за смертельні бурштинові розбірки – рецидивіста засуджено за вбивство і розбійний напад

За публічного обвинувачення прокурора Житомирської обласної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві двох чоловіків, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та розбійному нападі, спрямованому на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень ( п. п. 1, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що у березні 2018 року засуджений спільно з приятелем (помер під час судового розгляду) скоїли подвійне вбивство та розбійний напад. Раніше він неодноразово відбував покарання за аналогічні злочини.

Це сталося у Звягелі (раніше м. Новоград-Волинський). Пізньої ночі, у стані алкогольного сп’яніння, вони прийшли додому до звягельця та почали вимагати каміння бурштину. Отримавши відмову, накинулися на господаря будинку та заподіяли йому до сорока побоїв металевими і дерев’яними предметами, у тому числі ножових поранень. Унаслідок жорстокого побиття чоловік помер.

Не зупиняючись на скоєному, у пошуку бурштину, нападники натрапили в іншій кімнаті на приятеля потерпілого, який спав на ліжку. Аби позбавитися ймовірного свідка, і його забили до смерті.

Після цього обшукали помешкання, знайшли 41 грам бурштину, мобільний телефон, 11 грн готівки, викрали все це та залишили місце злочину.

У судових засіданнях обвинувачений неодноразово розповідав свої різні версії, щоразу вказував на різних осіб, нібито причетних до вбивства.

Однак колегія суддів розцінила таку поведінку як намагання уникнути кримінальної відповідальності.

Відтак, на підставі наданих прокурором доказів та результатів судово-медичних експертиз, суд призначив покарання, співмірне з тяжкістю скоєного злочину.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури