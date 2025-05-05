Довічне ув’язнення за вбивство дружини шляхом підпалу отримав мешканець Кіровоградщини

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли у Верховному Суді довічне позбавлення волі мешканцю Кіровоградської області, який вчинив умисне вбивство з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Раніше суди першої та апеляційної інстанцій визнали його винним у вчиненні особливо тяжкого злочину. Наразі Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду поставив крапку у справі.

Резонансний випадок стався на Кіровоградщині у листопаді 2018 року.

Прокурори довели, що після сварки з дружиною засуджений силою завів її до сараю, облив бензином та підпалив. Жінка від важких опіків тіла й дихальних шляхів померла у лікарні.

Коли потерпіла перебувала у свідомості, слідчим і прокурорам вдалося допитати її з використанням відеозапису. Ці свідчення стали важливим доказом у справі, адже засуджений, розуміючи відсутність очевидців злочину, стверджував, що бензин потрапив на дружину через необережне поводження з вогнем.

Під час судового розгляду чоловік категорично не визнавав своєї вини та усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності.

Внаслідок вчиненого злочину малолітня донька потерпілої залишилася сиротою. Дитину забезпечили кваліфікованою психологічною допомогою. Також за вироком суду на її користь стягнуто 500 тис грн моральної шкоди.

На цей час засуджений відбуває призначене судом покарання.

Офіс Генпрокурора