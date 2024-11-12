Довічне ув’язнення за вбивство поліцейського у Дніпрі – Верховний Суд підтримав позицію прокуратури

Прокурори Офісу Генпрокурора відстояли у Верховному Суді вирок мешканцю Дніпра, визнаному винним в умисному вбивстві одного та замаху на вбивство іншого працівника правоохоронного органу, а також незаконному зберіганні зброї (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

Засуджений відбуватиме довічний термін ув’язнення.

Прокурори у суді всіх інстанцій довели, що чоловік вчинив протиправні дії у 2020 році під час виконання поліцейськими оперативного завдання з перевірки його причетності до злочину.

Засуджений, якого перевіряли правоохоронці, дістав пістолет і застрелив одного з поліцейських, а також намагався позбавити життя його колегу. Водночас через технічну несправність зброї він не зміг довести злочинний умисел до кінця.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами сторони обвинувачення щодо призначеного покарання.

Свою вину засуджений не визнав. Наразі він перебуває в установі відбування покарань.

Офіс Генпрокурора