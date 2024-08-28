Довічне ув’язнення загрожує чоловіку, який убив пенсіонера та підпалив його будинок

Охтирською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка, який з корисливих мотивів позбавив життя пенсіонера.

Мова йде про подію, що сталась у м. Охтирка ще 10 серпня 2023 року. У нічний час зловмисник проник у будинок самотнього пенсіонера. Нападник спочатку побив старенького, а потім ще й завдав ножем щонайменше чотири удари в область шиї та тулуба. Від отриманих поранень 86-річний потерпілий помер. З будинку загиблого зловмисник забрав цінні речі, після чого підпалив домоволодіння, щоб приховати свій злочин.

Більш того, обвинувачений намагався втекти на автомобілі загиблого, який стояв у дворі. Для цього він взяв ключі на підвіконні, відчинив ворота, однак завести двигун він так і не зміг.

Відразу затримати нападника не вдалось, однак у ході слідства правоохоронці встановили обставини події та зібрали докази причетності до злочину вказаного чоловіка. До цього він вже 5 разів був засуджений, утому числі й відбував покарання за розбій. Відтак з червня 2024 року він перебуває за гратами.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як розбій, поєднаний із проникненням у житло, умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, умисне знищення майна та замах на викрадення авто (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 та ч. 3 ст. 15/ч. 3 ст. 289 КК України). За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування завершено слідчими Охтирського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура