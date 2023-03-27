Довічне ув‘язнення загрожує експоліцейській, яка за зарплату у 50 тис. «дерев’яних» присягнула на вірність російським окупантам

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Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Ленінського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо колишнього дільничного офіцера поліції сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП ГУНП в області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Дворічна Куп’янського району експравоохорониця вирішила продовжити будувати свою кар‘єру, але вже при окупантах.

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Так, будучи на той час діючим співробітником Національної поліціі України, жінка обійняла посаду «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». Під час прийому на «роботу» вона власноруч написала пояснення, у якому зазначила перелік відомих їй громадян України, які проходили службу у зоні АТО та працівників Служби безпеки України.

Згодом вона зайняла посаду «участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции № 1 (дислокация пгт Двуречная) у вказаному незаконному правоохоронному органі.

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Експоліціянтка особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події.

Щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів.

Наприкінці липня колаборантці навіть видали «службове посвідчення» строком на один рік. Але на такий період зрадниці воно не знадобилось. У листопаді 2022 року правоохоронці затримали її в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк п‘ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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