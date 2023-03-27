Довічне ув‘язнення загрожує експоліцейській, яка за зарплату у 50 тис. «дерев’яних» присягнула на вірність російським окупантам

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Ленінського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо колишнього дільничного офіцера поліції сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП ГУНП в області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Дворічна Куп’янського району експравоохорониця вирішила продовжити будувати свою кар‘єру, але вже при окупантах.

Так, будучи на той час діючим співробітником Національної поліціі України, жінка обійняла посаду «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». Під час прийому на «роботу» вона власноруч написала пояснення, у якому зазначила перелік відомих їй громадян України, які проходили службу у зоні АТО та працівників Служби безпеки України.

Згодом вона зайняла посаду «участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции № 1 (дислокация пгт Двуречная) у вказаному незаконному правоохоронному органі.

Експоліціянтка особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події.

Щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів.

Наприкінці липня колаборантці навіть видали «службове посвідчення» строком на один рік. Але на такий період зрадниці воно не знадобилось. У листопаді 2022 року правоохоронці затримали її в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк п‘ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура