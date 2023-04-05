Довічне ув‘язнення загрожує експоліцейському-зраднику, який «перевзувся» з 45 тис. «дерев’яних» на місяць

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього поліцейського відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у Куп’янську ще у червні 2022 року обвинувачений, будучи на той момент чинним співробітником Нацполіції України, почав добровільно співпрацювати з російськими загарбниками. Він написав заяву на ім’я «голови» так званої «ВГА Харьковской области» про прийняття до лав псевдоправоохоронного органу.

Крім того, чоловік подав копії особистих документів, автобіографію, анкету, особисті фотокартки із заявою про надання згоди на обробку персональних даних і підписав «трудовой договор».

Зрадник обійняв посаду «исполняющего обязанности инспектора – дежурного дежурной части» у так званому «УВД ВГА Харьковской области». Він особисто здійснив дактилоскопіювання пальців рук осіб, яких незаконно затримували військові РФ або так звані «правоохоронці».

Згодом його перепризначили на псевдопосаду «оперативного дежурного дежурной части».

За свою віддану роботу на окупантів він щомісячно отримував 45 тисяч російських рублів.

Після деокупації Куп’янського району «правоохоронець» хотів втекти з окупантами до РФ, але не вийшло. Тривалий час він переховувався по закинутих будівлях.

Наприкінці грудня минулого року правоохоронці в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України затримали чоловіка у Куп’янську, коли він вкотре заховався на горищі будинку.

Обвинуваченого судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова. Йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура