Довічне увʼязнення загрожує експравоохоронцю з Купʼянщини, який зрадив присязі та працював на окупантів за 60 тисяч російських рублів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього поліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року старший інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області добровільно перейшов на бік ворога. Чоловік пішов на співпрацю з представниками рф, які окупували смт Шевченкове Купʼянського району.

У липні він подав заяву про прийняття на посаду у незаконному правоохоронному органі, копії особистих документів, автобіографію, анкету, фотокартки із заявою про надання згоди на обробку персональних даних та підписав «трудовой договор».

Окупанти призначили його на посаду «и. о. старшего оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в так званому «УВД ВГА Харьковской области». За свою роботу на ворогів обвинувачений отримував 60 тисяч рублів щомісячно.

У подальшому зрадник добровільно обійняв посаду «участкового уполномоченного полиции группы уполномоченных полиции Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)» у вказаному незаконному органі, чим забезпечив становлення і зміцнення влади рф на тимчасово окупованій території.

Чоловік звільнено з органів Національної поліції України. Нині він перебуває у розшуку. Обвинувальний акт розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура