Довічне ув‘язнення загрожує кримінальному «авторитету», який намагався стати «мером» Вовчанська під час окупації

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з перших днів окупації м. Вовчанськ місцевий мешканець, відомий у кримінальних колах як «Чиж», співпрацював з представниками ПВК «Вагнер», які зайняли місто. Від них він отримав завдання: збирати «данину» з фермерських господарств за можливість продовження ними господарської діяльності під час окупації. Вказаний «грошовий збір» був узгоджений із розрахунку 50 доларів США з кожного гектара земельної ділянки у користуванні підприємства.

Отримував від фермерів зрадник чималі суми: 46 000 доларів, 20 000 доларів та 60 000 доларів США, які передавав окупантам.

Згодом зрадник поїхав до РФ на зустріч з представником Управління ФСБ РФ в Бєлгородській області, де йому запропонували очолити окуповану Вовчанську громаду, на що він погодився.

Повернувшись до Вовчанська, чоловік разом з командиром взводу ПВК «Вагнер» проник на територію складських приміщень м’ясокомбінату, яку незаконно зайняли окупанти в якості тимчасового пункту зберігання російської гуманітарної допомоги.

45-річний чоловік у березні минулого року організував незаконний збір підписів за відставку чинного Вовчанського міського голови та планував сам очолити місто.

Для реалізації «голосування» було підготовлено аркуші про те, що підписант погоджується призначити чоловіка на посаду «исполняющего обязаности главы администрации в Волчанске в связи с его правильной жизненной позицией, направленной на благо города и жизни людей». Підписантів «задобрювали» пакетом російської гумдопомоги.

Чоловік організував масовий захід та здійснив показове підняття прапора РФ на флагшток біля Будинку культури Вовчанської міської ради під супровід гімну Російської Федерації.

Також обвинувачений встиг надати вказівки вчителям, де на загальній нараді наказав вилучити проукраїнські теми з процесу навчання, а учасників АТО, учасників патріотичного руху «Азов», загиблих учасників Революції гідності представляти в якості злочинців.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура