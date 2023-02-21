Довічне ув‘язнення загрожує працівниці податкової з Куп’янська, яка працювала на окупантів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо головної державної інспекторки Куп‘янського відділу ГУ ДПС у області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що податківиця під час окупації м. Куп‘янськ добровільно співпрацювала з представниками РФ та вступила до лав незаконно створеного органу — «Податкової служби Харківської області».

Жінка проводила незаконне адміністрування платежів з мешканців тимчасово окупованої території Харківської області. Саме завдяки її «відданій» роботі ворогам до окупаційного бюджету надходили російські рублі. Крім того, податківиця їздила до населених пунктів Куп‘янського району та агітувала своїх колег співпрацювати з окупантами для зміцнення російської влади на Харківщині.

У жовтні 2022 року правоохоронці затримали зрадницю у м. Куп‘янськ.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура