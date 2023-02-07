Довічне ув’язнення загрожує службовцю, який очолив псевдолісгосп та передавав окупантам деревину для будівництва споруд проти ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо завідувача одного із секторів ДП «Куп‘янське лісове господарство» за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні службовець перейшов на бік ворога під час окупації м. Куп‘янськ.

Представники країни-агресора спочатку призначили чоловіка на посаду «головного інженера» у незаконно створеному органі окупаційної влади – «ГП «Купянское лесное хозяйство».

У червні за сумлінну роботу російські куратори «підвищили» зрадника та запропонували йому стати «в.о. директора», на що той погодився. Призначав «очільника» на нову посаду «и.о. главы ВГА Купянского района Харьковской области».

Аби догодити російським ватажкам, лісник забезпечував підбір кадрів для роботи у незаконно створеному органі, організовував незаконну заготівлю та надання лісоматеріалів окупаційній владі для облаштування бліндажів та інших фортифікаційних споруд, що використовувалися військовими держави-агресора проти ЗСУ.

У жовтні правоохоронці затримали зрадника у Харкові. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Обвинуваченого судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура