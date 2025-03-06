Довічне ув’язнення загрожує зловмиснику, який стріляв у компанію молодиків на Березнівщині

Прокурори Здолбунівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Березнівщини, якому інкримінують замах на умисне вбивство кількох осіб, вчинений небезпечним способом з хуліганських мотивів, а також придбання, зберігання, носіння вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 15, п. 1 п. 5 п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що торік у грудні, у с. Великі Селища Рівненського району поблизу місцевого кафе між жителями Соснівської громади, які й раніше мали напружені стосунки, виник конфлікт. 25-річний чоловік зробив зауваження компанії парубків. Ті, своєю чергою, кілька разів вдарили обвинуваченого. Він із товаришами поїхав, а повернувся вже з автоматом Калашнікова, з якого здійснив близько 10 пострілів у напрямку групи людей, що перебували на території кафе. В результаті четверо юнаків отримали вогнепальні поранення ніг.

Зловмисник наразі перебуває під вартою. Своєї вини в інкримінованих йому злочинах не визнає.

Правоохоронці у ході розслідування вилучили автомат, яким здійснював постріли обвинувачений та 95 патронів, хоча чоловік не має жодних дозволів на володіння вогнепальною зброєю.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або й довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури